Binance приостановила ввод и вывод средств после возможной хакерской атаки

Криптовалютная биржа Binance временно остановила ввод и вывод средств после сообщений о возможной хакерской атаке. Компания начала проверку безопасности, блокирует активы и взаимодействует с правоохранительными органами. Об этом руководство платформы сообщило в соцсети X, передает ТАСС .

В заявлении биржи говорится, что ограничения введены в качестве меры предосторожности. Также Binance пообещала покрыть возможные убытки, связанные с инцидентом.

По опубликованным данным, объем замороженных средств после предполагаемой атаки достиг примерно $3 млрд. Ранее сообщалось о блокировке активов на сумму более $2,5 млрд.

О возможном взломе ранее заявил бывший руководитель Binance Чанпэн Чжао. Действующее руководство платформы подтвердило, что знает о сообщениях о потенциальной проблеме с безопасностью и проводит расследование.

При этом на момент публикации компания не сообщала о подтвержденном ущербе средствам пользователей. Обстоятельства возможной атаки и ее последствия еще предстоит установить.

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