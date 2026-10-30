Финская федерация не будет препятствовать участию российских лыжников в этапе Кубка мира

Глава Глава Федерации лыжного спорта Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что ее организация не будет чинить препятствий участию российских спортсменов на стартовом этапе Кубка мира в Руке.

Коркатти подчеркнула, что финская федерация по-прежнему считает допуск россиян нежелательным и преждевременным, но подчинится решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), допустившей россиян в нейтральном статусе.

При этом Коркатти заявила, что надеется на успех инициативы со стороны шведских коллег: федерация соседской страны обратилась к властям с целью воспрепятствовать получению виз россиянами. С аналогичной просьбой выступила и мэр норвежской столицы Анне Линдбе.

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР) Дмитрий Свищев посоветовал Линдбе заниматься коммунальными делами Осло и не вмешиваться в спортивную политику.