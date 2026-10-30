На северо-востоке Москвы сгорели два автомобиля

Два автомобиля полностью сгорели при пожаре на северо-востоке Москвы. Огонь также повредил еще две машины, однако, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом пишет РЕН ТВ .

На северо-востоке Москвы произошел пожар, в результате которого полностью сгорели два автомобиля. Еще две соседние машины получили повреждения.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, сообщил источник РЕН ТВ. Пожарным удалось ликвидировать огонь.

По предварительной информации, никто не пострадал. Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с двумя Toyota на Сахалине.