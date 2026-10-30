Гибель сотрудника Запорожской АЭС после атаки дрона прокомментировали в МАГАТЭ

Сотрудник Запорожской атомной электростанции погиб в результате удара беспилотника. Информацию о его гибели получило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила пресс-служба организации.

По данным агентства, погибший работал сварщиком в централизованном ремонтно-техническом цехе ЗАЭС. Об этом МАГАТЭ сообщило в публикации в социальной сети X.

Ранее глава Энергодара Максим Пухов рассказал о гибели мужчины 1985 года рождения. По его словам, беспилотник ударил по человеку, который передвигался на самокате. Мужчина скончался на месте.

До этого сообщалось, почему Киев не пустил главу МАГАТЭ на ЗАЭС.