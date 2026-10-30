Купить сигареты станет сложнее? Минздрав предложил расширить список документов
Минздрав добавит новые документы в список для покупки сигарет
В России могут расширить список документов, которые покупатели смогут предъявлять для подтверждения возраста при приобретении табачной и никотинсодержащей продукции. С такой инициативой выступил Минздрав. Проект ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет ТАСС.
Предлагается утвердить обновленный перечень из 14 документов. В него, в частности, хотят включить временное удостоверение личности гражданина России, а также временное удостоверение личности лица без гражданства, выданное в РФ.
Документ касается не только сигарет и другой табачной продукции. Указанный список планируют применять также при продаже никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления.
Сейчас для подтверждения возраста покупатель может предъявить один из 12 документов. Среди них — внутренний и заграничный паспорта, водительское удостоверение, вид на жительство и удостоверение беженца. Таким образом, инициатива Минздрава предполагает расширение действующего перечня еще двумя позициями.
Изменения должны упростить подтверждение возраста для людей, у которых нет постоянного документа из основного списка, но есть временное удостоверение личности. При этом требование проверять возраст покупателей табачной и никотинсодержащей продукции сохраняется.
Если проект примут, новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2027 года.
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