Купить сигареты станет сложнее? Минздрав предложил расширить список документов

В России могут расширить список документов, которые покупатели смогут предъявлять для подтверждения возраста при приобретении табачной и никотинсодержащей продукции. С такой инициативой выступил Минздрав. Проект ведомства опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет ТАСС .

Предлагается утвердить обновленный перечень из 14 документов. В него, в частности, хотят включить временное удостоверение личности гражданина России, а также временное удостоверение личности лица без гражданства, выданное в РФ.

Документ касается не только сигарет и другой табачной продукции. Указанный список планируют применять также при продаже никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для ее потребления.

Сейчас для подтверждения возраста покупатель может предъявить один из 12 документов. Среди них — внутренний и заграничный паспорта, водительское удостоверение, вид на жительство и удостоверение беженца. Таким образом, инициатива Минздрава предполагает расширение действующего перечня еще двумя позициями.

Изменения должны упростить подтверждение возраста для людей, у которых нет постоянного документа из основного списка, но есть временное удостоверение личности. При этом требование проверять возраст покупателей табачной и никотинсодержащей продукции сохраняется.

Если проект примут, новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2027 года.

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