Эксперты рассказали, почему бойцы ЧВК «Вагнер» покидали Белоруссию еще до крушения борта

Еще 1 августа было зафиксировано перемещение бойцов ЧВК «Вагнер». Белорусские СМИ опубликовали фото, которые доказывают, что военные частной организации разбирают свои палатки. Эксперты рассказали, что побуждает бойцов покидать территорию республики, сообщает newizv.ru .

Эксперты отмечают, что бойцы начали уходить из лагерей еще до гибели бизнесмена Евгения Пригожина. При этом, после известия о крушении частного самолета, на борту которого мог находиться бизнесмен, некоторые военные также решили перейти в другие добровольческие отряды. Политолог Сергей Станкевич уверен, что ЧВК «Вагнер» продолжит существование, но только не в России. Военных будут привлекать для решения международных конфликтов.

Эксперты считают, что «музыканты» покидают республику из-за неопределенности. Во-первых, Россия так и не перевела деньги, которые обещала выплатить Белоруссии на поддержку бойцов. Во-вторых, время идет, а законодательно ничего не решено.

«Я думаю, что ЧВК «Вагнер» постепенно перейдет в официальные структуры Минобороны и части регулярной армии. Будет принят закон о ЧВК, но это случится не быстро. Не стоит сбрасывать со счетов, что «Вагнер» все же напряг власть. Думаю, что подразделения, которые участвовали в СВО, перейдут под юрисдикцию Минобороны, а те, что базировались в Беларуси, будут задействованы в международных проектах», - считает политолог Илья Гращенков

Политолог Илья Гращенков высказал мнение, что без материальной поддержки России, Белоруссия не сможет содержать бойцов. Политолог Юлий Нисневич уверен, что «вагнеровцы» перейдут под полный контроль Минобороны.