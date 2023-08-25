Эксперты рассказали, почему бойцы ЧВК «Вагнер» покидали Белоруссию еще до крушения борта
Фото: [©Иван Родионов/РИА Новости]
Еще 1 августа было зафиксировано перемещение бойцов ЧВК «Вагнер». Белорусские СМИ опубликовали фото, которые доказывают, что военные частной организации разбирают свои палатки. Эксперты рассказали, что побуждает бойцов покидать территорию республики, сообщает newizv.ru.
Эксперты отмечают, что бойцы начали уходить из лагерей еще до гибели бизнесмена Евгения Пригожина. При этом, после известия о крушении частного самолета, на борту которого мог находиться бизнесмен, некоторые военные также решили перейти в другие добровольческие отряды. Политолог Сергей Станкевич уверен, что ЧВК «Вагнер» продолжит существование, но только не в России. Военных будут привлекать для решения международных конфликтов.
Эксперты считают, что «музыканты» покидают республику из-за неопределенности. Во-первых, Россия так и не перевела деньги, которые обещала выплатить Белоруссии на поддержку бойцов. Во-вторых, время идет, а законодательно ничего не решено.
«Я думаю, что ЧВК «Вагнер» постепенно перейдет в официальные структуры Минобороны и части регулярной армии. Будет принят закон о ЧВК, но это случится не быстро. Не стоит сбрасывать со счетов, что «Вагнер» все же напряг власть. Думаю, что подразделения, которые участвовали в СВО, перейдут под юрисдикцию Минобороны, а те, что базировались в Беларуси, будут задействованы в международных проектах», - считает политолог Илья Гращенков
Политолог Илья Гращенков высказал мнение, что без материальной поддержки России, Белоруссия не сможет содержать бойцов. Политолог Юлий Нисневич уверен, что «вагнеровцы» перейдут под полный контроль Минобороны.