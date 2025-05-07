Эксперты рассказали, с какими болезнями можно справиться во время купания на Соленке

На оренбургском курорте есть два самых популярных озера — Развал и Дунино. Эксперты рассказали, в чем заключаются целительные свойства воды озер, сообщил 56orb.ru.

По данным издания, купание на Соленке рекомендовано в первую очередь людям с кожными заболеваниями, в том числе детская экзема, псориаз и атопический дерматит. Кроме того, вода помогает пациентам, у которых диагностированы болезни костно-мышечной и нервной систем, последствия военных травм костей и мягких тканей, болезни женской половой сферы, остатки инфильтратов и спайки.

«Заболевания сосудов: остаточные явления после тромбофлебита, но не ранее 2 месяцев по окончании острого периода», — сообщил 56orb.ru.

По информации издания, перед посещением водоема необходимо проконсультироваться с доктором. Эксперты рекомендуют не проводить более 20 минут в соленой воде. Еще один совет — не наносить на тело на длительное время грязевые маски. На берегах водоемов расположен оздоровительный центр, который пользуется популярностью среди жителей разных регионов.

По данным издания, озеро Дунино содержит высокую концентрацию брома. Оно славится теплой водой. В первую очередь принимать ванны в озере рекомендовано людям, у которых выявили заболевания нервной системы. Купание в озере Развал отдыхающие сравнивают с плаванием в парном молоке.

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