Майские праздники продолжаются: топ-6 must-visit мест на Горном Алтае

В начале мая на Горном Алтае цветет маральник, поэтому период праздников считается одним из самых благоприятных для поездки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Редакция подготовила топ-6 must-visit мест на Горном Алтае.

В перечень вошли Телецкое и Гейзерное озера. Телецкое озеро — место, где можно прокатиться на катере. По дороге туристам встречается много водопадов. Самый высокий достигает 12 м. Озеро входит в список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Гейзерное озеро имеет несколько других названий. Эксперты предполагают, что оно образовалось в результате мощнейшего землетрясения.

По данным издания, туристы интересно проводят время в Чемальском районе, в котором расположено большое количество гор, скал и пещер. Кроме того, можно найти много озер с кристально чистой водой. В топ редакция также внесла уникальную магистраль — Чуйский тракт, где туристы смогут наблюдать за заснеженными горами и просторными степями.

По данным издания, вблизи границы с Монголией возле села Чаган-Узун расположены красно-буро-малиновые покатые горы, которые пользователи соцсетей называют Марсом. В долине реки Чаган-Узун встречается белая глина, которая придает пейзажу необычный вид.

«Ну и неизменный символ Горного Алтая — величественная гора Белуха», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Отправиться на майские выходные можно не только на Алтай. Топ-7 бесплатных мероприятий, которые стоит посетить в Москве на длинных выходных, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».