Эксперты рассказали, стоит ли пенсионерам заводить собаку

В пенсионном возрасте рекомендовано завести собаку для того, чтобы увеличить количество ежедневных прогулок на свежем воздухе и разнообразить свой досуг, сообщил rosbalt.ru.

Однако при выборе породы эксперты рекомендуют обратить внимание на ряд факторов. При каких-либо проблемах со здоровьем лучше отдавать предпочтение породам, которым свойственно более спокойно проводить время.

Породы мелких размеров не приносят собственникам особых проблем. Выгуливать и воспитывать крупных собак намного сложнее. Однако они могут стать надежными защитниками. Эксперты также отмечают, что особое внимание стоит уделить породам, предназначенные для помощи слабовидящим и людям с ограниченными возможностями.

Материальный аспект — важный фактор, который должен влиять на решение пенсионера. Например, не все люди могут позволить себе отводить питомца к гумеру. Тогда предпочтительнее выбирать гладкошерстных собак.

Ранее сообщалось, что в Мытищах задержали местного жителя, избившего собаку.