Эксперты: Российский газ окажется никому не нужным

Длительное время санкций и подрыв газопровода негативно отражается на работе «Газпрома». В компании решили найти выход из положения. Так как поставки газа невозможно осуществлять в страны Европы, то в компании решили сотрудничать с Казахстаном, Узбекистаном и Туркменией для дальней транспортировки «голубого огня» в Китай, сообщает newizv.ru . Эксперты считают, что проект «Газовый союз» окажется неудачным.

««Газовый союз» остается воздушным замком российского газового монополиста», – пишет издание «Новое Известие»

Представитель Минэнерго Казахстана Ильясов проинформировал, что к 1 октября 2023 года планируется завершить работы по оборудованию магистрали для перекачки газа через территорию Казахстана в Узбекистан. Никакой другой информацией представитель Минэнерго не владеет.

«Изначально эта концепция отправлять газ из России в Туркменистан странная. У Туркменистана много газа. Даже, если есть проблемы, как это было зимой, это временные истории. В долгосрочной перспективе у Туркменистана есть газ», – отмечают специалисты

С Узбекистаном ситуация проще. Власти заинтересованы в том, что в страну передавали газ для дальнейшей транспортировки в Китай из-за отсутствия собственного топлива. В Туркменистане потребности в российском газе нет.

Эксперт Марсель Салихов считает, что единственное, что может сделать «Газпром» - это ожидать. В случае если в соседних странах появится необходимость в дополнительном топливе, Россия может оказать помощь. Рассчитывать на прежние поставки нет смысла.