Актриса Ирина Пегова приехала на малую родину — в Выксу Нижегородской области. Поездку она показала в соцсетях, опубликовав фотографии и видео, сообщил newsnn.ru.

Отдельное место в публикациях заняла личная традиция актрисы. По ее словам, каждый раз, когда машина проезжает стелу с названием города, она щелкает пальцами. Этот нехитрый жест стал для Пеговой своего рода ритуалом: он словно отмечает момент возвращения домой. Стела на въезде в Выксу — фактически первая точка, где город встречает приезжающего, и для актрисы она превратилась в личный символический рубеж.

Кроме того, Пегова поделилась снимками из микрорайона Жуковского — именно здесь она выросла. Такие кадры — не просто часть поездки, а возможность показать места, с которыми связаны детство и память.

«Жуковка», «Жукарь» — микрорайон Жуковского», — подписала фото Пегова.

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