В Люберцах завершат монолитные работы в новом воспитательно-образовательном комплексе

На улице Гоголя, вблизи дома № 8, поселка Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса, в состав которого войдут школа на 1,5 тыс. мест и детский сад на 200 детей, подрядчик завершает монолитные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках национального проекта «Молодежь и дети», в них задействованы 30 человек и четыре единицы техники. Специалисты также осуществляют монтаж окон и инженерных систем. Строительная готовность объекта составляет 40%.

Комплекс планируют открыть к 1 сентября 2028 года. Там обустроят учебные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр. В детском саду разместят групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.