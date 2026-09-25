В Московской области по нацпроекту построили более 70 новых тротуаров

Специалисты Мосавтодора построили более 50 км новых тротуаров на 77 участках вдоль региональных дорог в 22 округах Подмосковья, работы прошли в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Продолжаются работы по обустройству еще 46 тротуаров — для удобства маломобильных граждан тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Специалисты провели наибольший объем работ в восьми округах — в Домодедове (более 5 км), Чехове (более 3,8 км), Серпухове (3,7 км), Павлово-Посадском (порядка 3,7 км), Одинцовском (более 3,6 км), Раменском (более 2,7 км), Истре (2,7 км) и Солнечногорске (порядка 2,5 км).

Так, например, в Истре тротуары построили в деревне Веледниково на улице Зеленый Шум, в Одинцовском — в деревне Иглово и у деревни Дьяконово, в Раменском округе — у поселка станции Бронницы и так далее.

В общей сложности до конца 2026 года в области планируется устроить 123 тротуара протяженностью более 80 км.

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