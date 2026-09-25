Наро-Фоминский округ готов к зиме: пуск тепла намечен на 1 октября

Подготовка уже завершена. На всех котельных и центральных тепловых пунктах — а это объекты, где теплоноситель доводят до нужных параметров перед подачей в дома — прошли гидравлические испытания и профилактический ремонт.



Округ готов не только к плановой работе, но и к нештатным ситуациям. Сформированы аварийно-восстановительные бригады: люди, техника и материалы наготове. На всех коммунальных объектах прошли учения, где отработали действия при авариях на сетях и оборудовании. Это позволяет специалистам действовать четко и без паники, если что-то случится в реальности.



Есть и заметные обновления. На котельных № 4 и № 7 в Наро-Фоминске заменили котлы, насосы и автоматику — серьезная модернизация, от которой зависит стабильное теплоснабжение потребителей этих котельных. Модульная котельная в поселке Пионерский уже собрана: сейчас подключают коммуникации, объект готовят к сдаче.



В Южном микрорайоне по нескольким адресам меняют трубы. Старые сети — одна из главных причин потерь тепла и аварий, поэтому их обновление напрямую влияет на надежность отопительного сезона.

«Наша главная цель — обеспечить жителям Наро-Фоминского округа надежное и бесперебойное теплоснабжение. Пробные топки провели. Это важный этап подготовки: запускаем котельные, смотрим, как ведет себя оборудование под нагрузкой. Если где-то выявили слабые места — устранили сразу, не дожидаясь холодов», — отметил глава округа Роман Шамнэ.

По действующим правилам сезон начинается, когда среднесуточная температура держится ниже 8 °C на протяжении пяти дней. Но решение принимают с учетом не только фактических данных, но и прогноза: если потепления не ожидается, тепло дают. В первую очередь его направляют в социальные учреждения — детские сады, школы и больницы. Затем наступает очередь жилых домов, которые подключают постепенно.