В Подмосковье подали 24 тыс. заявок на согласование установки средства размещения информации

С начала 2026 года в Подмосковье услугой по согласованию установки средства размещения информации воспользовались порядка 24 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что установка средства размещения информации без согласования запрещается. К средствам размещения информации относятся конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные элементы и другие носители. Услугу можно найти в разделе «Бизнес» — «Другое», для подачи заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА, выбрать муниципалитет, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.