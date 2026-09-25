Полмиллиона смертей из-за жары: ученые оценили последствия сильного Эль-Ниньо

Yahoo: экстремальная жара от Эль-Ниньо может привести к 451 тысяче смертей

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Алексей Селиверстов]

Сильный климатический феномен Эль-Ниньо 2026 года может привести примерно к 451 тысяче дополнительных смертей от экстремальной жары по всему миру, сообщает Yahoo со ссылкой на Reuters и доклад Climate Impact Lab при Чикагском университете. Оценка охватывает период с июня 2026 года, когда начался нынешний Эль-Ниньо, до конца февраля 2027 года.

Исследователи прогнозируют, что число дней с экстремальной жарой может оказаться примерно на 44% выше, чем в обычные годы. Наиболее тяжелые последствия ожидаются в регионах Африки к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии, Индии и Бразилии.

Для расчетов команда использовала данные о связи температуры и смертности более чем в 24 тысячах регионов мира и совместила их с сезонными прогнозами температуры. Авторы сравнивали ожидаемую смертность с уровнем, который наблюдался бы без дополнительного потепления, связанного с Эль-Ниньо.

Ученые подчеркивают, что речь идет о прогнозной оценке, а не о заранее определенном числе смертей. Масштаб последствий будет зависеть от того, насколько сильным окажется Эль-Ниньо и насколько эффективно страны смогут защитить людей от жары.

Кроме того, эта оценка касается только смертей от высокой температуры. Засухи, наводнения, пожары и другие последствия изменения погоды в нее не включены.

иностранная пресса

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