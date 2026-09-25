В Подмосковье репродуктивное здоровье проверили более 500 тыс. жителей

С начала 2026 года репродуктивное здоровье в Подмосковье проверили более 500 тыс. жителей в возрасте от 18 до 49 лет, сделать это можно бесплатно, по полису ОМС, в поликлинике по месту прикрепления. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Регулярная диагностика дает возможность обнаружить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их развитие, а значит — повышает шанс на рождение здорового ребенка», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В рамках диагностики женщины могут получить консультацию акушера-гинеколога, пройти цитологическое исследование, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также анализ на вирус папилломы человека. Мужчинам доступен прием врача-уролога.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.