Жители Подмосковья смогут оформить комплексную услугу «Ветеран труда» в «Доброделе»

Жители Подмосковья, обладающие званием «Ветеран труда», могут подать заявление на все положенные ему льготы в рамках одной комплексной услуги в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чтобы это сделать, нужно открыть мобильное приложение и авторизоваться в нем с помощью ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Поддержка» — «Соцкарты и документы» и выбрать «Комплексная услуга „Ветеран труда“. После этого необходимо заполнить заявление и прикрепить необходимые документы. Комплексная услуга объединяет сразу пять услуг: присвоение звания ветерана, оформление социальной карты, назначение компенсации расходов на коммунальные услуги, назначение ежемесячной денежной выплаты, предоставление компенсации за домашний телефон.

Для удобства заявителей в электронную форму услуги внедрены умные сервисы, которые помогают сделать процесс получения услуги более быстрым и удобным.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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