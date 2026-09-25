Депутат Атласов раскритиковал новую схему обращения с отходами в Татарстане

Депутат Госсовета Татарстана от КПРФ Николай Атласов в авторской колонке для интернет-портала KazanFirst раскритиковал проект новой территориальной схемы обращения с отходами, подготовленный Минстроем РТ взамен документа 2018 года. По его оценке, ставка на мусоросжигательный завод обернулась потерей почти семи лет и ₽1 млн, а результата отрасль так и не получила.

Главная претензия депутата — нереалистичные ориентиры. В проекте заложен резкий рост сортировки: к 2030 году она должна достичь 100%. Плюс планируется построить пять комплексов переработки отходов, или КПО, общей стоимостью ₽25 млрд. При этом, отмечает парламентарий, понятных источников финансирования у этих планов нет.

Вызывает вопросы и стартовая точка. Сейчас доля сортировки ТКО в республике оценивается в 21%. Атласов считает эту цифру завышенной и не соответствующей реальному положению дел. Динамика тоже выглядит, по его мнению, странно.

Отдельная тема — тарифы. С 1 октября, согласно декабрьскому постановлению Госкомитета РТ по тарифам, плата за обращение с ТКО вырастет почти на 10%. В Западной зоне УК тариф поднимется с ₽608 до ₽668 за кубометр. В Восточной зоне, где работает другая компания, — с ₽625 до ₽687. А с 1 июля 2027 года регоператоры предлагают повысить тарифы кратно: от ₽1898 за кубометр до ₽1312. Правда, как замечает Атласов, столь резкий рост, скорее всего, не одобрят: он ударит и по бизнесу, и по населению.

Итог депутат формулирует прямо. Заявленные цели к 2030 году, по его прогнозу, достигнуты не будут. Причины две: показатели отталкиваются от завышенных цифр, а у инфраструктурных проектов нет обоснованных источников финансирования. Ответственности за очередной провал, заключает Атласов, снова никто не понесет.

Ранее сообщалось, что нейросеть выявила более 1 млн нарушений чистоты во дворах Подмосковья.