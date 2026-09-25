Собаки действительно вслушиваются в наши слова: как мозг питомцев выделяет человеческую речь

Daily Mail: мозг собак умеет выделять слова так же, как человеческий

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Коропец]

Собаки способны разделять непрерывную человеческую речь на отдельные слова способом, который раньше наблюдали только у людей, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в журнале Science. Работу провели ученые из Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште.

Исследователи изучили активность мозга 20 домашних собак и 20 взрослых людей с помощью неинвазивной электроэнцефалографии. Участникам давали слушать последовательности слогов, в которых повторяющиеся закономерности создавались либо согласными, либо гласными звуками.

И у людей, и у собак мозг сильнее отслеживал структуры, построенные на согласных. Такой эффект называют предпочтением согласных: именно они часто несут больше информации, позволяющей определить, где заканчивается одно слово и начинается другое. При этом гласные в эксперименте были акустически заметнее, поэтому результат нельзя объяснить просто большей громкостью звуков.

Ведущие авторы Богларка Морваи и Аттила Андич считают, что способность могла сформироваться благодаря постоянному контакту собак с человеческой речью. Особенно интересно, что похожего эффекта ранее не находили даже у приматов, которые эволюционно значительно ближе к человеку.

Авторы подчеркивают, что это не означает, будто собаки понимают язык так же, как люди. Исследование показывает другое: регулярное прослушивание человеческой речи способно менять работу мозга даже у вида, который сам речью не обладает.

иностранная пресса

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