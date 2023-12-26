Эксперты считают, что частные перевозчики необоснованно повышают стоимость проезда

Во многих городах России поднимают цены на проезд в общественном транспорте. Теперь и в Казани планируют очередное повышение. Мнение экспертов, насколько такие меры оказывают положительное действие, разделились, сообщает inkazan.ru .

«Мы понимаем, что перевозчики не могут обновить транспорт из-за роста цен, не могут покупать запчасти. Но есть и граждане. У нас сейчас тут на 3% подняли, там на 5%, и так по чуть-чуть везде получается круглая сумма. А от повышения цен доходы населения не растут», — рассказал Inkazan депутат Госсовета Татарстана Александр Комисаров.

Главная проблема в том, что водителям и кондукторам платят низкую заработную плату. Люди увольняются. В итоге образуется дефицит кадров. Это влияет на то, что по городам ездит мало автобусов. Пассажиры вынуждены долго ждать следующий автобус, а водители требуют поднятия стоимости проезда. Урбан-активист Дмитрий Сагдеев считает, что местная администрация не выделяет деньги для покрытия затрат при перевозке людей со льготами.

«Перевозка пассажиров по городу — это социальная услуга, а любая социальная услуга, которую оказывает бизнес просто на коммерческой основе — это плохо. Если бы у нас все социальные услуги, включая образование, медицину, оказывались только на коммерческой основе? Там была бы точно такая же ситуация, как в общественном транспорте. Отдаешь ребенка в коммерческую школу, которой государство оплачивает работу, и с этого ребенка, точнее с его родителей, постоянно будут требовать денег, а иначе он будет учиться в подвале с мышами», — считает урбан-активист Дмитрий Сагдеев.

Эксперт уверен, что общественный транспорт должен стать муниципальным. Частные перевозчики не заинтересованы в улучшении качества услуг. Для них важна лишь собственная прибыль, при этом деньги не вкладывают даже в ремонт техники.

Поднимать стоимость можно при условии, если для пассажиров изменится качество обслуживания, считает эксперт.

Депутат Госсовета Татарстана Александр Комисаров не поддерживает поднятие стоимости услуг.

«Сейчас по факту люди стоят на остановках дольше, чем им обещают. На место приезжают переполненные автобусы. Что даст повышение цены? Ничего оно не даст. Просто повысится тариф и люди не получат никаких дополнительных услуг», — уверен депутат.

После повышения цены в Казани достигнут практически 50 рублей. В 2014 году люди платили 20 рублей. Прошло много лет, но автобусов больше не стало, как не улучшился сервис. Водители объясняют, что дорожает бензин и обслуживание техники.

Ранее ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев высказал мнение, что любое повышение стоимости проезда связано с политическими аспектами, но никак не с социальными.