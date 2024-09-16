Эксперты сферы недвижимости призвали не путать ЖНК с финансовой пирамидой

ЖНК — это не новинка на рынке недвижимости. Поколение советского времени хорошо знакомы с подобной системой приобретения жилья. Однако у них есть негативный опыт — МММ. Ничего общего современные ЖНК с МММ не имеют.

Система работает таким образом. Пайщик выбирает квартиру, которая ему понравилась. Он вносит от 30% ее итоговой стоимости. ЖНК выделяет ту часть квартиры, за которую уже заплатили. Дальше покупатель на протяжении 84 месяцев выплачивает остальные деньги, чтобы быть собственником всей квартиры.

Однако предложены и другие варианты сотрудничества. Так, не всегда требуется внесение первоначального вклада. Собственником недвижимости может стать любой человек, причем необязательно гражданин РФ. Требуется минимальный пакет документов: паспорт и ИНН. Справка о доходах не нужна. Для иностранных жителей перечень документов ограничивается одним паспортом.

«Пайщики ЖНК «Жилищные возможности» могут без проблем использовать материнский капитал для первого взноса за квартиру — уже после двух лет участия в программе паенакопления при условии достижения ребенком возраста трех лет», — сообщил properm.ru.

ЖНК стремятся работать с надежными застройщиками, поэтому важно предварительно узнать о репутации выбранной организации. С клиентов не взимают средства за страхование жизни или недвижимости пайщиков.

Ранее сообщалось, что в России восстановился уровень выдачи ипотеки.