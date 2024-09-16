В России восстановился уровень выдачи ипотеки

В России, несмотря на отмену льготной ипотеки и других госпрограмм, восстановился объем выдачи жилищных кредитов, передают «Известия».

Так, за последний месяц лета объем выданных ипотечных кредитов вырос на 8% и составил 333 млрд рублей. Однако количество кредитов увеличилось не так существенного, всего на 1%.

Небольшое восстановление произошло после почти трехкратного снижения объема выдач ипотек по итогам июля — тогда они составили 292 млрд рублей.

В общей сложности за период с января по август этого года россияне оформили ипотек на 3,64 трлн трлн рублей, что на 25% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года. Срок кредитования увеличился на 13 месяцев и превысил 21 год.

Ранее сообщалось о том, что более 134 млн руб выделили на компенсацию аренды жилья для работников учреждений соцобслуживания Подмосковья.