Эксперты: Стоимость квадратного метра в новостройках будет дорожать

На примере спроса на новостройки в Нижнем Новгороде эксперты оценили, как будет меняться стоимость на жилье в ближайшее время. Так, в настоящее время цены на квадратный метр новостроек значительно поднялись. Тенденция к росту сохраняется, сообщает newsnn.ru .

В Нижнем Новгороде стоимость квадратного метра в новостройках достигает 152,2 тысячи рублей. Данные актуальны на период начала июня. Жители города не могут позволить тратить такие деньги, поэтому спрос на данный тип жилья постепенно снижается. Новостройки становятся невостребованными. Такое мнение высказала вице-президент Нижегородской гильдии сертифицированных риелторов Елена Соловьева.

Жители отказываются приобретать квартиры в новостройках также из-за невыгодных условий при оформлении ипотеки. Банки выдвигают к клиентам завышенные требования. Такое мнение высказала директор «Нижегородского центра научной экспертизы» Татьяна Романчева.

Высокие цены и невыгодные условия ипотеки негативно отражаются на развитии рынка недвижимости в городе. Если анализировать рынок вторичного жилья, то он дешевле новостроек примерно на 15-20%.