Эксперты указали на несоответствие данных в отчетах правительства и реальных показателях

Рост экономики зафиксирован в отчетах правительства, но на самом деле жизнь обычных россиян лучше не стала. Эксперты разбираются, что стало причиной таких расхождений, сообщает newizv.ru .

Во многих отраслях прирост производства увеличился более чем в два раза. Однако, россияне не замечают, чтобы все прилавки магазинов были завалены отечественными товарами. Неправильно сказать, что людей обманывают. Просто важно, под каким углом смотреть на ситуацию в стране.

Например, пекарь испек две буханки хлеба, каждая из которых стоит 40 рублей. На следующий день он приготовил одну буханку хлеба (такого же веса), но уже за 100 рублей. Выходит, что цена увеличилась, а количество уменьшилось. В отчете предприниматель может указать, что стоимость выросла вдвое, а количество единиц уменьшилось. Обычно бизнесмены выбирают первый вариант. Не разбираясь в ситуации, можно предположить, что производство растет.

Сравнивая данные по каждой отрасли, аналитики «НИ» пришли к выводу. Промышленность России, действительно, начала хорошо развиваться, но до определенного момента. Недавняя девальвация рубля отразилась на подорожании продукции каждой отрасли в два раза. Это и привело к росту показателей предприятий.