Эксперты заявили о шринкфляции в сфере недвижимости

Издание напоминает, что такое шринкфляция — это тенденция производителей уменьшать тару или количество товаров, но оставлять прежнюю цену. Например, продавать упаковку с восьмью пластиковыми вилками по той же стоимости, что ранее покупатель отдавал за 10 вилок.

Согласно данным transsibinfo.com, теперь таким же приемом начали пользоваться застройщики. В частности, они уменьшают квадратные метры, сокращают число мест на парковке, уменьшают смету при благоустройстве придомовой территории. Стоимость недвижимости остается прежней.

По данным transsibinfo.com, застройщики считают подобные меры вынужденными в связи с ростом цен на строительные материалы и увеличением логистических расходов. Для того чтобы не согласовывать ряд моментов, застройщики начинают отказываться от межкомнатных перегородок. Еще один альтернативный вариант, применяемый специалистами, — для продажи освобождают 2-3 квадратных метра жилой площади.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» предоставили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» данные, согласно которым двухкомнатные квартиры в Москве стали популярнее однокомнатных.