Экспресс-тест для выявления рака на основе ферментов может появиться в больницах РФ через три года

Директор Передовой инженерной школы ДВФУ Людмила Текутьева рассказала ТАСС, что в течение трех лет в России создадут экспресс-тест для выявления рака.

Спикер пояснила, что уникальная система может быть запущена в производство в течение трех лет. Она основана на ферментах морских микроорганизмов и бактериях, способных продуцировать сильные ферменты щелочной фосфатазы. Экспресс-тесты позволят быстро выявить заболевание.

«Лаборатории Передовой инженерной школы (ПИШ) работают над созданием ферментной тест-системы для экспресс-определения раковых заболеваний. Совместно с ТИБОХ ДВО РАН были найдены уникальные морские микроорганизмы, бактерии, из природных источников», — рассказала эксперт.

Собеседница агентства пояснила, что уникальные экспресс-тесты — медицинская разработка, которая должна пройти ряд испытаний. В настоящее время проходит доклинический этап. На его реализацию понадобится около двух лет. Следующий период — клинические испытания, которые могут длиться на протяжении года. Только тогда технология будет готова к запуску в производство и применению.

Людмила Текутьева проинформировала, что ученые разработали технологию синтеза ферментов в биореакторах, что позволило спроектировать полный производственный цикл: выращивание микроорганизмов, очистку и выделение ферментов.

«В настоящее время работа перешла к этапу создания самой тест-системы», — сказала Текутьева.

Собеседница рассказала и о других приоритетных проектах. Так, использование отходов агропромышленного комплекса для производства биогаза представляет собой перспективный и актуальный мировой тренд, который открывает значительные возможности для экономики Дальневосточного региона.

