Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн в интервью ТАСС заявил о невозможности достижения полной и окончательной победы над онкологическими заболеваниями.

Эксперт пояснил, что рак представляет собой не единую болезнь, а обширную совокупность заболеваний, каждое из которых имеет уникальную биологию, механизмы развития и реакцию на лечение. Эта фундаментальная сложность и разнообразие исключают создание универсального средства, способного раз и навсегда искоренить все виды злокачественных опухолей.

Однако, как подчеркнул Каприн, это утверждение не является поводом для пессимизма. Современная медицина добилась значительного прогресса в борьбе с конкретными локализациями рака. Благодаря развитию методов ранней диагностики (скрининга) и появлению новых терапевтических подходов врачи научились годами контролировать течение болезни или добиваться стойкой ремиссии у большинства пациентов. В качестве примера успеха был приведен ранний рак молочной железы.

Каприн также отметил, что не существует способа гарантированно защитить себя от онкологических заболеваний на 100%. Риск можно лишь существенно снизить, соблюдая доказанные меры профилактики. К ним были отнесены отказ от курения, регулярная физическая активность, сбалансированное питание без переедания, защита от избыточного ультрафиолетового излучения, участие в скрининговых программах (маммография, колоноскопия) и своевременное обращение к врачу при появлении настораживающих симптомов.

Ранее сообщалось, как изменится курс доллара в 2026 году по прогнозу финансиста.