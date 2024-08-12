Экстремальная «Битва титанов» прошла в Кузбассе

В субботу, 10 августа, в загородном комплексе «Березово» состоялся первый в Кузбассе экстремальный забег «Битва титанов», сообщил sibdepo.ru.

Для любителей экстрима по пересеченной местности организаторы подготовили уникальную трассу. Спортсменам предстояло преодолеть 40 препятствий, в частности, скалодромы, искусственные рвы и водные преграды. Протяженность дистанции — 11 км. Участвовать в мероприятии приглашали не только опытных спортсменов, но и новичков. Для них подготовили трассу общей протяженностью 6,5 км. Уменьшили до 35 единиц и количество препятствий.

На соревнования прибыли россияне из разных городов, в том числе москвичи, казанцы и новосибирцы. Распределение очереди происходило путем жеребьевки. Спортсмены не только получали положительные эмоции от участия, но и могли рассчитывать на денежное вознаграждение:

1 место — 100 тысяч рублей;

2 место — 60 тысяч рублей;

3 место — 40 тысяч рублей.

Перед стартом для всех участников провели гимнастику. Все время за состязаниями наблюдали болельщики — родные и друзья спортсменов. Дождливая погода не отразилась на настроении и боевом духе. Команда КАО «Азот» преодолела 40 препятствий за 1,40 минут и заняла первое место в рейтинге победителей.

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