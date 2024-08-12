Танцы под открытым небом прошли в Кемерове

Танцевальную площадку обустроили возле здания драматургического театра. На улицу вынесли аппаратуру и включили заводную музыку. Принять участие в уникальной акции мог любой желающий. Очевидцы прислали фото с мероприятия в редакцию Сибдепо.

Люди танцевали в парах. Примечательно, что танцы объединили кемеровчан совершенно разных возрастных категорий. С каждым танцем они менялись партнерами. Участники акции с удовольствием танцевали. С их лиц не сходили улыбки. Горожане оставили положительные отзывы о мероприятии на свежем воздухе. Благоприятная погода способствовала хорошему настроению.

«Это прекрасно. Не каждый день увидишь, как люди танцуют под открытым небом», — поделилась мнением горожанка.

Ранее сообщалось, что в столичном метро танцует русский Человек-паук, который также работает на пункте выдачи одного из популярных маркетплейсов.