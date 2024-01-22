«Еле доехал»: жители Ставрополья возмущены состоянием улиц после снегопада

Комментарии жителей Ставропольского края были похожи друг на друга, несмотря на то, что их оставляли горожане из разных населенных пунктов региона, сообщает newstracker.ru . Комментарии люди целенаправленно оставляют на страницах в социальных сетях местных глав администраций, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Обильный снег выпал в Ставропольском крае. Ожидается, что погодные условия не улучшатся в ближайшие сутки. Жители региона сообщают, что утром в понедельник, 21 января, испытывали сложности при передвижении по улицам. Автомобилисты страдали из-за того, что дороги не расчистили.

«Гагарина в ноль. Еле доехал. Опять все не готовы», — пишут жители Железноводска.

«Товарищ мэр, обратите внимание на состояние дорог. Сегодня утром нигде не чищено по городу. Проедьте по улице Энгельса, к примеру, к школе невозможно подъехать», — жалуются горожане.

Возмущены состоянием дорог и пешеходы.

«Уже пол десятого, даже Калинина не чистили, это как? Главная улица», — пишут жители.

«Иноземцево, как всегда, в стороне, улицу Бештаугорская хоть иногда посыпайте песком», — говорится в комментариях.

Особенный дискомфорт испытывают те горожане, которые по 40 минут ожидали транспорт на остановках. В социальных сетях люди оставляли жалобы. Кто-то отмечал, что так происходит каждый раз из-за несвоевременной очистки дорог. Некоторые отмечали, что синоптики информировали об ухудшении погодных условий заранее, у местных администраций было время подготовиться, но никакие меры предприняты в итоге не были.

В Подмосковье также выпало много снега. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как обстоит обстановка с уборкой улиц от снега.