Елка за 18 млн руб. и бесплатные фотозоны для всех: как Кемерово готовится к Новому году

Самая дорогая ель за 18 млн руб. и бесплатные тематические фотозоны, расположенные по всему городу — стало известно, как местные жители и администрация подготовили кузбасский город к Новому году, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент издания прогулялся по Кемерову. Ель за 18 млн руб. установлена на центральной городской площади. Периодически местные жители обсуждают, не дорого ли им обошелся главный новогодний атрибут. Однако ель покупали в 2019 году с расчетом, что она будет эксплуатироваться минимум 10 лет.

По данным издания, на центральной площади также функционирует ледовый городок и рождественская ярмарка.

«Эти пространства ежегодно привлекают жителей не только Кемерова, но и всего региона, что определяет масштаб и содержание работ», — уточнили в мэрии города.

По территории города установлены красивые световые инсталляции. Традиционно украшен памятник первому трамваю. Витрины магазинов и кафе декорированы в новогодней тематике. Для местных жителей сделали ледовые арт-объекты и сказочный замок, в который можно заглянуть. На улице можно встретить имитацию театральной сцены на колесах.

