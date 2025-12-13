Елки‑палки: за незаконную вырубку деревьев в Подмосковье грозит даже уголовная ответственность

В Московской области напомнили об ответственности за незаконную вырубку деревьев, сообщил ТАСС.

Самовольная рубка лесных насаждений в Подмосковье влечет за собой строгую юридическую ответственность — от крупных административных штрафов до уголовного преследования. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Как разъяснил парламентарий, мера наказания напрямую зависит от размера причиненного экологического ущерба. Если его оценка не превышает 5 тыс. руб., нарушителю грозит административная ответственность: для граждан — штраф от 3 до 4 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

«Новогодняя ель — это символ праздника, но добывать ее нужно исключительно законным путем», — предупредил депутат.

В случае более значительного ущерба действия квалифицируются по уголовной статье. Помимо прочих санкций, виновному может быть назначен штраф от 300 до 500 тыс. руб. или в размере заработка за период до трех лет. Также суд вправе лишить права занимать определенные должности или осуществлять профессиональную деятельность сроком до трех лет.

«Если в действиях лица установлены признаки незаконной рубки лесных и (или) иных насаждений в значительном, крупном или особо крупном размерах, предусмотрена уголовная ответственность, санкция которой предусматривает в том числе и лишение свободы на срок до семи лет», — рассказал Шапкин.

Отдельно Владимир Шапкин обратил внимание жителей на легальные возможности приобретения хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников. По его словам, в декабре в регионе будет организована работа свыше 170 официальных елочных базаров.

«Тем, кто предпочитает искусственную елку, наполнить дом хвойным ароматом поможет лапник. Его также можно легально приобрести на тех же елочных базарах по 80-100 руб. за штуку», — заключил депутат.

Ранее юрист из Подмосковья назвала сумму штрафа за ремонт в новогодние выходные, выпуск фейерверков в неположенном месте и распитие спиртных напитков в новогоднюю ночь.