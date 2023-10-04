«Эмоциональный интеллект»: Участница «Мисс Россия» из Перми рассказала о достоинствах

Жители России могут отдать голос за участницу «Мисс Россия». При помощи онлайн-голосования будет отобрано 20 девушек. Еще десять выберет команда профессионалов из жюри, сообщает properm.ru .

Честь Перми отстаивает Анастасия Омелина, которая по состоянию на 19:30 (по московскому времени) 4 октября набрала уже 346 голосов. Интерес вызывает хобби девушки – гончарное мастерство и большой теннис.

Девушка рассказала, что «эмоциональный интеллект» и дипломатические способности помогают быстро реагировать на стрессовые ситуации и принимать решения, которые в большинстве случаев оказываются правильными.

Ознакомиться со всеми кандидатками на звание «Мисс Россия» можно на официальном интернет-портале конкурса.