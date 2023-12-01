Эндокринолог Поляков рассказал, когда лишний вес приводит к летальному исходу

Диетолог-эндокринолог Антон Поляков призывает россиян следить за своим весом, сообщает RT . Избыточный вес приводит к развитию различных заболеваний. Еще страшнее ожирение внутренних органов, которое может стать причиной летального исхода.

Ожирение внутренних органов - распространенная причина сокращения жизни от четырех до 12 лет. Согласно статистики, проблема становится актуальной не только для взрослых людей, но все чаще для подростков.

В России с 2024 года планируют запустить программу по борьбе с ожирением у подростков. Об этом 1 декабря проинформировала вице-премьер России Татьяна Голикова, сообщает агентство «РИА Новости». Доктор положительно оценивает инициативу правительства.

«Поскольку, если подростка запустить на этом этапе, в дальнейшем это снизит потенциал репродуктивной деятельности. Так как люди, долгое время страдающие ожирением, как правило, имеют меньше шансов зачать и выносить ребёнка. Поэтому с точки зрения целей и задач, которые есть у правительства России, это грамотная инициатива», — рассказал RT диетолог-эндокринолог Антон Поляков

Эндокринолог Поляков рекомендует питаться несколько раз в день. Выбирать качественные продукты и следить за сбалансированностью своего меню. Употребление сладкого лучше уменьшить. Важно не забывать пить много воды.