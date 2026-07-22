Энергетические вампиры в доме: астролог из Подмосковья рассказала, какие вещи забирают деньги и разрушают отношения

Наш дом — это не просто стены и мебель. Это пространство, которое накапливает энергию — как положительную, так и отрицательную. Вещи, которые мы храним годами, могут незаметно забирать силы, притягивать болезни, ссоры и даже финансовые проблемы. Согласно астрологии и ведическим учениям, некоторые предметы в доме работают как энергетические вампиры. О том, что нужно срочно выбросить в июле 2026, а что приобрести для счастья и благополучия, рассказывает REGIONS астролог из Подмосковья Фарида Светлая.

Три вещи, которые нужно выбросить в июле

1. Сломанная посуда — трещина в семье

Битая, сколотая или треснувшая посуда считается одним из самых мощных источников негатива в жилище, отметила астролог. В народных верованиях и астрологических практиках дефекты на тарелках и кружках воспринимаются как отражение разлада в семейных отношениях. Такие вещи провоцируют конфликты, недопонимание и утечку денег.

Особую опасность представляет посуда, которая хранится «на всякий случай» и не используется. Она аккумулирует отрицательную энергию и распространяет ее по дому. Чашка с отбитым краем или тарелка с трещиной — это не просто эстетический дефект, а постоянный источник мелких неудач и напряженности в общении.

«Сломанная посуда — это как открытая рана в энергетике дома. Она притягивает ссоры, болезни и финансовые потери. Если чашка треснула — сразу выбросите ее. Не жалейте, даже если это был подарок или любимая вещь. Счастье дороже», — предупреждает Фарида Светлая.

2. Сломанные часы — остановка времени и удачи

По информации астролога, сломавшиеся или застывшие часы — еще один опасный энергетический вампир. В астрологии они символизируют ход времени и жизненный путь. Когда механизм дает сбой, это вносит дезорганизацию в судьбу, замедляет прогресс и мешает реализации задуманного.

Старые неработающие часы на стене или в ящике не просто бесполезны — они блокируют энергию успеха и вытягивают жизненные силы, отметила эксперт. Если устройство сломалось, нужно либо сразу отдать его в ремонт, либо выбросить. Хранить неисправные часы в доме категорически не рекомендуется.

3. Старая, изношенная обувь — блокировка движения

Третий предмет, от которого стоит избавиться в июле, — старая, стоптанная или порванная обувь. В астрологических традициях обувь олицетворяет путь, движение вперед и личное развитие. Потоптанные туфли и тапочки с дырявой подошвой притягивают болезни и создают препятствия на жизненном пути.

Наибольшую опасность несут старые домашние тапки с дефектами — они считаются проводниками порчи и сглаза, отметила астролог. Если носить их годами, это не только вредит здоровью ног, но и мешает продвижению к успеху. Новая, качественная и красивая обувь, напротив, прокладывает дорогу к новым возможностям.

«Старая обувь — это не просто изношенные вещи, это символ того, что вы стоите на месте. Новая обувь — это начало нового пути. В июле особенно важно заменить старую обувь на новую, чтобы открыть дорогу к переменам», — советует Фарида Светлая.

Что приобрести в дом для счастья

Вместо выброшенных вещей астролог рекомендует обновить пространство живыми растениями, особенно денежным деревом (толстянкой), которое привлекает достаток. Фигурка слона с поднятым хоботом, по поверьям, приносит удачу. А главное — поддерживайте порядок и чистоту, особенно у входной двери: там, где чисто, удача задерживается дольше.

«Избавляясь от старого, не оставляйте пустоту. Замените вредные предметы на те, что несут радость и гармонию. Живое растение, красивый светильник или просто чистота и порядок — это лучший способ привлечь удачу», — подводит итог Фарида Светлая.

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