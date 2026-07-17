Женьшень, унаби и годжи: топ-5 продуктов для бодрости от эксперта по китайской медицине

Одни продукты работают как антиоксиданты, другие — как природные энергетики, третьи веками используются для поддержки сразу нескольких органов. Эксперт по традиционной китайской медицине Анастасия Устиненко в беседе RuNews24.ru назвала пять продуктов, которые помогут повысить качество жизни и забыть об упадке сил.

Главный принцип сохранения энергии в китайской медицине — сильный желудочно-кишечный тракт, который поддерживается питательной и легко усваиваемой пищей. Устиненко составила список из пяти продуктов, которые стоит включить в регулярный рацион.

Китайский финик унаби (зизифус или ююба) улучшает кровообращение, повышает энергию, помогает при переутомлении и бессоннице. Витамина С в нем в 20 раз больше, чем в цитрусовых. По вкусу напоминает сушеное яблоко, его можно есть как сухофрукт, настаивать в термосе или добавлять в компот. Китайская пословица гласит: «Съешь три финика в день — и молодость останется с тобой навсегда».

Ягоды годжи содержат антиоксиданты, аминокислоты и более 20 микроэлементов — селен, калий, железо. Они укрепляют иммунитет, повышают энергию, улучшают кожу и зрение, нормализуют сахар, выводят токсины из печени и даже повышают фертильность. Употреблять их можно сырыми, добавлять в блюда или компоты.

Женьшень в китайской медицине ценится за способность бороться с диабетом, усталостью, учащенным сердцебиением, бессонницей и импотенцией. Он тонизирует пять жизненно важных органов: селезенку, легкие, сердце, почки и печень. В аптеках продается в форме таблеток, капсул и порошка.

Кордицепс — род грибов, используемый в китайской медицине более 5 тысяч лет. Он лечит нарушения почек, респираторные инфекции, улучшает репродуктивное здоровье, останавливает кровотечения и успокаивает легкие. Древние целители применяли его против более 20 недугов — от сердечных заболеваний до бронхита.

Лимонник китайский уравновешивает три жизненные энергии — Цзин, Шэнь и Ци. Обладает бодрящим действием, богат антиоксидантами, доступен в виде настоя, порошка, экстракта, капсул и чая.

Устиненко напомнила китайскую мудрость: «Заниматься здоровьем нужно не за три дня до смерти, а за три года до начала болезни».