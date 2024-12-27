Энергетики призвали россиян не превышать мощность

Энергетики «Кузбассэнерго – РЭС» установили причины, которые спровоцировали отключения в регионе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Выяснилось, что предприятие розничной торговли превысило мощность потребления.

В ведомстве уточнили, что по договору компания запрашивала 15 кВт мощности. По факту местное предприятие использовало 60 кВт. Энергетики выехали на место и снизили потребляемую мощность, согласно подписанному контракту. Специалисты предупредили, что превышение потребляемой мощности приводит к неполадкам на энергообъектах, отключениям на соседних участках и просадке на линиях.

«В борьбе с массовыми нарушениями договорных обязательств энергетики призывают объединить усилия с органами местного самоуправления и правоохранительными структурами», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В компании призвали россиян к бдительности. Сотрудники рассказали, что существует специальный сайт. При переходе на портал потребители могут найти информацию о заключенном договоре. Важно обратиться к энергетикам, когда реальная потребляемая мощность выше заявленной. Для этого клиенту рекомендовано лично явиться в офис компании, которая предоставляет ему услуги.

В компании также напомнили, что в зимний период времени нагрузка на сети увеличивается из-за различных нагревателей, котлов, теплых полов. Работа в это время других приборов, например, электродуховки или электрического чайника, может привести к массовым отключениям. Важно распределять нагрузку на протяжении дня.

Ранее сообщалось, что «Мособлэнерго» с начала года ввело в Подмосковье 185 МВА трансформаторной мощности.