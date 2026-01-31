Энергоблоки АЭС отключены, три области обесточены: на Украине назвали примерные сроки восстановления электроэнергии

В результате крупной аварии, произошедшей в украинской энергосистеме утром 31 января, были вынужденно отключены энергоблоки атомных электростанций, сообщил телеграм-канал украинской интернет-газеты «Страна».

По оценке украинского депутата парламентского комитета по энергетике Сергея Нагорняка, для полной стабилизации работы энергосистемы и возвращения АЭС к нормальному режиму генерации потребуется от одних до полутора суток.

Министр энергетики Денис Шмыгаль проинформировал, что технический сбой, повлекший за собой каскадные отключения, произошел в 10:42, сообщило РИА Новости. Одновременно прекратили работу высоковольтные линии электропередачи напряжением 400 кВ, соединяющие энергосистемы Молдавии и Румынии, и линия 750 кВ, связывающая западные и центральные регионы Украины. Это привело к автоматическому срабатыванию защитных систем на ключевых подстанциях.

По данным министра, введены специальные графики аварийных ограничений подачи электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Житомирской и Харьковской областях.

Ранее сообщалось, что из-за проблем в украинской энергосистеме почти вся Молдова осталась без света.