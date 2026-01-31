Из-за проблем в украинской энергосистеме почти вся Молдова осталась без света

В субботу, 31 января, в ряде районов Молдавии были зафиксированы перебои с электроснабжением. Об этом проинформировало Министерство энергетики страны, сообщило РИА Новости. Причиной инцидента стало масштабное падение напряжения в украинской энергосистеме, повлиявшее на межгосударственные линии электропередачи.

Как сообщил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан, большая часть молдавской столицы оказалась обесточена. Из-за отсутствия света остановилось движение троллейбусов. Городские власти работают над решением возникших проблем.

«Из-за серьезных проблем в электроэнергетической сети Украины в субботу утром, 31 января, произошло падение напряжения на линии электропередачи 400 кВ Исакча–Вулканешты-МГРЭС, что привело к аварийному отключению электроэнергетической системы», — говорится в сообщении министерства.

Национальный оператор «Молдэлектрика» немедленно приступил к устранению последствий сбоя. По данным ведомства, в ряде населенных пунктов электричество уже было восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Киеве и многих городах Украины 31 января заявили об аварийных отключениях электроэнергии.