Эпидемиолог Лопушов пояснил, почему двухлетняя девочка оглохла после вакцинации

Эпидемиолог Лопушов отметил, что если потеря слуха произошла сразу после прививки, то это не значит, что вследствие нее. Важно понимать и разграничивать эти понятия. В РФ ребенку назначают 12 вакцин, которые являются обязательными. С 2022 года по республике зафиксировали пять случаев, когда детям понадобилась помощь после прививок. В каждом случае негативная реакция развилась на вакцину от туберкулеза (БЦЖ).

«Сейчас каких-либо последствий у детей, у которых были зарегистрированы осложнения, их нет», — заявил он.

Снижение слуха после вакцинации практически невозможно. В инструкции препарата не указан такой побочный эффект. Нет ни одного зарегистрированного случая. Ранее минздрав делал вакцину АКДС. У детей с неврологической патологией начинались судороги и паралич. В 2021 году препарат заменили.

Эксперт призвал родителей не отказываться от вакцинации детей. В ситуации с нарушением слуха разберутся медики и сотрудники правоохранительных органов. Не стоит негативно относиться к прививкам. Во время обострения эпидемиологической ситуации непривитых ребят не допускают к занятиям в школе.

«Многие не понимают, что ребенок может заболеть, и потом бессонными ночами смотреть, как он задыхается… Если родитель хочет это видеть, это его право», — заявил Лопушов.

Ранее сообщалось, что первая вакцина от оспы обезьян прошла предварительную квалификацию ВОЗ.