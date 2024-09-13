Первая вакцина от оспы обезьян прошла предварительную квалификацию ВОЗ

Это важнейший шаг в борьбе с заболеванием. Препарат под торговым названием MVA-BN производится датской компанией Bavarian Nordic A/S, как говорится в опубликованном документе на сайте ведомства.

Международная организация здравоохранения провела предварительную квалификацию первой вакцины против оспы обезьян. Ее будут применять среди пациентов старше 18 лет в 2-х дозах с интервалом в 4 недели.

Также вакцину в крайнем случае можно будет ввести детям, подросткам, беременным женщинам и людям с ослабленным иммунитетом. Речь идет о вспышках заболеваемости, «когда польза от вакцинации перевешивает потенциальные риски».

Ранее в Индии подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Власти страны принимают меры по сдерживанию ситуации.