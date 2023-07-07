Епископ Киево-Печерской лавры рассказал о причинах гонения священнослужителей на Украине

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©Стрингер/РИА Новости

Фото: [©Стрингер/РИА Новости]

Епископ Макаровский Гедеон (Харон) в интервью агентству «РИА Новости» поделился мнением, с какой целью украинские власти притесняют священнослужителей Киево-Печерской лавры.

Епископ уверен, что на месте Киево-Печерской лавры появится «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Макаровский Гедеон считает, что представители украинской власти атеисты и богоборцы, но говорить открыто об этом они не могут. Поэтому священнослужителей выгоняют из лавры. В дальнейшем там поселятся монахи ПЦУ, которые разделяют мнение политиков Украины.

Священнослужителей Киево-Печерской лавры уже около года притесняют украинские власти. Официальная версия происходящего - монахи имеют близкие отношения с Россией, что недопустимо во время проведения спецоперации.

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