Епископ уверен, что на месте Киево-Печерской лавры появится «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Макаровский Гедеон считает, что представители украинской власти атеисты и богоборцы, но говорить открыто об этом они не могут. Поэтому священнослужителей выгоняют из лавры. В дальнейшем там поселятся монахи ПЦУ, которые разделяют мнение политиков Украины.

Священнослужителей Киево-Печерской лавры уже около года притесняют украинские власти. Официальная версия происходящего - монахи имеют близкие отношения с Россией, что недопустимо во время проведения спецоперации.