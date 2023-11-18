Эрдоган: Если Германия откажется передавать Eurofighter, то мы «постучим в другие двери»

По возвращении из Берлина президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что страна в любом случае усилит свою обороноспособность, даже если некоторые партнеры будут этому препятствовать, сообщает агентство « РИА Новости ».

Президент Эрдоган отметил, что Турция намерена самостоятельно изготавливать некоторое вооружение, чтобы обеспечивать свои потребности в полном объеме.

«Мы на пути к тому, чтобы стать страной, которая производит и использует собственное оружие.» - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Спикер отметил, что относительно поставок на территорию Турции истребителей Eurofighter идут определенные дискуссии. Ранее министр национальной обороны страны Яшар Гюлер заявил, что Германия пока не дает своего согласия, чтобы истребители оказались у Турции. Разрешение Испании и Великобритании у Анкары уже есть.

Президент Турции отметил, что ведутся переговоры с Германией, но не стоит забывать, что страна может обеспечить свои потребности другим способом. Спикер привел пример. Турция запросила у США системы ПВО. Америка отказалась предоставлять технику. Тогда Турция заключила договор с Россией.

«Америка не дала тех систем ПВО, которые должна была дать, и мы купили у России С-400. Сейчас у нас есть С-400. Мы, надеюсь, продолжим наш путь в гораздо более сильном направлении.» - рассказал президент Турции

Турция намерена и дальше вести переговоры с Германией, но если они окажутся нерезультативными, то страна будет искать альтернативные источники снабжения.

«Канцлер никогда не углублялся в этот вопрос. То есть он не комментировал, отдадим мы Eurofighter или нет. Мы уже четко ответили: если они дадут нам эти самолеты, то дадут, если нет, то у нас нет дверей, чтобы постучаться? Очень даже есть.» - отметил Реджеп Тайип Эрдоган

Ранее турецкий президент заявил, что Турция в отличие от НАТО готова вести диалог как с Украиной, так и Россией.