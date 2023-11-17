Эрдоган заявил, что Турция будет говорить и с Россией, и Украиной

Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция может говорить с двумя участниками конфликта на Украине – это и Киев, и Москва. Об этом пишет РИА Новости 17 ноября.

По данным издания, все страны НАТО поддерживают только Украину, но Турция, которая является не обычной страной НАТО и входит в пятерку лидеров альянса, будет разговаривать и с Россией, заявил лидер Турции во время мероприятия с Олафом Шольцем.

Эрдоган также добавил, что все мысли остальных стран НАТО «лежат» на стороне Киева, в то время как Турция ведет переговоры и с Россией, и с Украиной.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что бедственные позиции Киева были лишь усугублены. Это произошло после сокращения помощи от ЕС. Подробнее об этом читайте в материале.