Эрдоган посоветовал серьезно воспринимать слова Лаврова

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал серьезно воспринимать готовность России провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле, о чем ранее заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщил ТАСС.

По данным издания, слова турецкого лидера приводит агентство Anadolu. Президент высказал мнение, что вооруженный конфликт на Украине стал причиной многослойного кризиса, который затрагивает, как Украину и Россию, так и глобальных игроков. Эрдоган напомнил, что в Москве с рабочим визитом находился турецкий министр иностранных дел. Он провел переговоры с Сергеем Лавровым. После встречи глава МИД РФ публично заявил, что Россия предлагает Украине встретиться в Стамбуле.

«Так что мы надеемся, что стамбульский мирный процесс возобновится. Это заявление Лаврова не следует воспринимать легкомысленно», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Эрдоган высказал мнение, что слова Лаврова укрепили надежду на решение конфликта мирным способом. Президент отметил, что турецкая сторона поддерживает контакты с российскими и украинскими дипломатами. Он высказал мнение, что стороны не должны отказываться от возможности решить конфликт мирно. В свою очередь Турция для содействия в данном вопросе в полной мере использует дипломатическую силу и потенциал.

«Мы продолжаем стремиться к миру и будем продолжать наши усилия», — завяил турецкий президент.

Президент Турции высказал мнение, что конфликт показал зависимость Европы от природных ископаемых, которые добывают на территории РФ. Кроме того, стало ясно, что Евросоюз не может в полной мере обезопасить себя. Эрдоган напомнил, что Турция — транзитер энергоресурсов, что увеличивает ее геополитическую значимость.

Ранее сообщалось, что Эрдоган назвал обмен пленными между РФ и Украиной важным шагом на пути к миру.