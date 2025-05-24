Эрдоган назвал обмен пленными между РФ и Украиной важным шагом на пути к миру

Обмен военнопленными между Российской Федерацией и Украиной — это важный этап на пути к укреплению доверия между сторонами, подчеркнул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом 23 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы турецкого государства.

В ходе встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом он подчеркнул, что Турция будет и дальше выступать в качестве посредника между Россией и Украиной, стремясь к скорейшему разрешению конфликта в Украине. Это заявление было сделано в продолжение ранее озвученной позиции на заседании Совета национальной безопасности страны.

«Турция рассматривает такие вопросы, как обмен пленными, обсуждавшиеся на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, как важный шаг по укреплению доверия, и что нельзя упускать возможность положить конец войне», — сказал Эрдоган.

Как мы уже сообщали, 16 мая в Стамбуле состоялись прямые переговоры между представителями Украины и России. Встреча продолжалась примерно два часа.

В ходе переговоров Владимир Мединский, помощник президента Российской Федерации, заявил, что в ближайшее время планируется масштабный обмен пленными между сторонами по формуле «1000 на 1000».

23 мая в рамках процесса обмена военнопленными Россия получила обратно 270 своих военнослужащих, которые находились в украинском плену. Кроме того, Киев передал Москве 120 гражданских лиц, которые были задержаны на территориях, подконтрольных Украине. Обмен состоялся по итогам переговоров между Россией и Украиной, которые прошли в Стамбуле.

Ранее сообщалось, что спецборт с освобожденными из украинского плена российскими военными сел в Московской области.