Эрдоган заявил об обнаружении газового месторождения в Черном море

По словам турецкого президента, запасы обнаруженного газового месторождения оцениваются в 75 миллиардов кубометров. Выступая в Стамбуле, лидер сообщил о намерении увеличить количество квартир, которые обеспечиваются газом из хранилищ Черного моря. По его данным, в настоящее время в стране подобным способом поступает газ в 4 млн квартир. Турция добывает 9,5 млрд кубометров газа.

Президент Турции рассказал, что газа, который извлекут из нового хранилища, будет достаточно для снабжения квартир на протяжении 3,5 лет. Примерная стоимость запасов — $30 млрд. Лидер рассказал, что специалисты провели масштабную поисковую работу.

«На месторождении Гектепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 млрд кубометров», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее сообщалось, что литовский завод Achema приостановит выпуск аммиака из-за роста цен на газ.