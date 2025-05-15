Литовский завод Achema приостановит выпуск аммиака из-за роста цен на газ

Отмечается, что причиной таких мер стала необходимость пересмотра производственной деятельности в условиях экономической нестабильности в стране. По информации источника, решение о приостановке работы было принято еще в марте в связи с резкими колебаниями стоимости природного газа, которая оказала значительное влияние на себестоимость продукции.

Генеральный директор Achema Аудроне Куските отметил, что европейский сектор химического производства сталкивается с серьезными проблемами. Особенно трудно приходится производителям, которые вынуждены конкурировать с импортом продукции из третьих стран, где газ для производства намного дешевле, чем на внутреннем рынке.

По данным LRT, стоимость газа для европейских предприятий за последнее время выросла более чем в два раза по сравнению с началом 2025 года. Сейчас на его долю приходится около 70% себестоимости изготовления азотных удобрений.

Как заявил Куските, из-за рыночных колебаний стоимости этого ресурса крупнейшие европейские производители начали сокращать внутреннее производство аммиака и увеличивать его импорт.

Ранее агентство Reuters раскрыло, почему странам Европейского союза (ЕС) трудно отказался от российского газа.