ЕС предоставит Украине 9 мая большую сумму денег на производство оружия

Министры иностранных дел ЕС намерены в пятницу, 9 мая, посетить Киев, чтобы заявить о выделении для Украины €1 млрд. Соответствующую информацию предоставила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас во время выступления на пресс-конференции, сообщил ТАСС.

По данным издания, инфоповодом для конференции стали итоги встречи глав МИД ЕС в Варшаве. Глава сообщила, что деньги выделяют для того, чтобы Украина могла начать собственное производство оружия.

«Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении €1 млрд для украинской оборонной промышленности», — сказала она.

Спикер также сообщила, что многие главы стран Евросоюза не согласны с предложением, ранее объявленным Россией. Речь идет о завершении вооруженного конфликта мирным путем в обмен на получение Украиной внеблокового статуса. Кроме того, государства объединения не поддерживают демилитаризацию страны.

Ранее сообщалось, что Орбан увидел в Украине угрозу европейскому сельскому хозяйству.